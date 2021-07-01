مطالب برلمانية للحكومة بصرف الرواتب والمعاشات قبل عيد الأضحى

هبة بريس ـ الرباط

دعا المهاجري مولاي هشام، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في سؤال كتابي إلى “صرف الرواتب والأجور والمعاشات قبل عيد الأضحى”.

وسجل السؤال الكتابي للاخير ان “عيد الأضحى لهذه السنة يحل في أواخر شهر يوليوز 2021 (21 يوليوز 2021)، ونظرا لما يتطلبه الاحتفال بهذه المناسبة الدينية من تكاليف استثنائية، تتعلق بالخصوص بمصاريف اقتناء الأضحية والسفر وباقي مستلزمات هذه المناسبة”.

وقال المهاجري أن “كافة الموظفين والأجراء والمتقاعدين يتطلعون إلى تقديم صرف الرواتب والأجور والمعاشات لشهر يوليوز بشكل استثنائي قبل موعد عيد الأضحى، والذي يأتي بعد أكثر من 20 يوما على قبض الراتب أو الأجر أو المعاش برسم شهر يونيو الجاري”.

واشار “أن صرف الرواتب قبل موعدها هدفه “تمكين هذه الفئات المكافحة من قضاء أجواء العيد المبارك في أحسن الظروف”.

وتساءل عن “الإجراءات التي ستقومون بها من أجل تقديم صرف الرواتب والأجور والمعاشات لشهر يوليوز المقبل قبل موعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك؟”.

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