حالة الطقس : أجواء حارة وسماء قليلة السحب

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس الحار فوق الجنوب-الشرقي للبلاد، داخل كل من مناطق سوس والأقاليم الجنوبية للمملكة، وأيضا فوق هضاب الفوسفاط. وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية، خلال الصباح والليل ،على السواحل الشمالية والوسطى.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالجنوب-الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 12 و 17 درجة بالمرتفعات، ما بين 23 و 28 درجة بالجنوب-الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 23 و 32 درجة على السواحل، ما بين 30 و 35 درجة بالمرتفعات وسهول المحيط الاطلسي، ما بين 35 و 41 درجة بكل من هضاب الفوسفاط، السهول الداخلية، والمنطقة الشرقية. وستكون ما بين 38 و 45 درجة بالجنوب-الشرقي وداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية للمملكة.

أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدارالبيضاء، وقليل الهيجان الى هائج بالجنوب.

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