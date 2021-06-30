بعد يوم من تعيينها .. طبيبة الولادة بمستشفى جرسيف تدلي بشهادة طبية لمدة شهر

هبة بريس ـ الرباط

علم من مصادر جيدة الإطلاع أن طبيبة الولادة بالمستشفى الإقليمي بجرسيف و التي عينت يوم أمس قد أدلت اليوم بشهادة طبية تخول لها عدم العمل لمدة شهر .

و كشفت ذات المصادر ان إدلاء الطبيبة المعنية بالأمر لهاته الشهادة عائد إلى خضوعها لعملية جراحية وهو الامر الذي يتطب من الجهات المعنية التدخل للحيلولة دون وقوع أزمة في جناح الولادة

تجدر الإشارة إلى أن المستشفى الإقليمي بجرسيف يعيش منذ مدة على خصاص في الأطر الصحية في جناح الولادة

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