دون أن يذكره بالاسم.. شنقريحة يهدد حفتر ويتوعده برد قاس

هبة بريس- وكالات

هدد سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء،الجنرال الليبي خليفة حفتر، دون أن يذكره بالاسم، متوعدا إياه برد قاس وحاسم.

وقال سعيد شنقريحة في كلمة توجيهية خلال زيارته للقطاع العملياتي العسكري جنوب شرق منطقة جانت المتاخم للحدود مع ليبيا، أنه بلاده لازالت تسعى إلى دعم جميع المبادرات الدولية، الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار حسب تعبيره.

وأضاف “فضلا عن كل ذلك فإن الجزائر، لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأية جهة مهما كانت قوتها، ومن هنا فإننا نحذر أشد التحذير، هذه الأطراف وكل من تُسول له نفسه المريضة، والمتعطشة للسلطة، من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلامتها الترابية”.

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