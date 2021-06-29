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طقس الثلاثاء : سماء صافية و طقس حار بجميع ربوع المملكة

2021-06-29 / 8:49 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، ليوم الثلاثاء ،أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نوعا ما بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وستتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى ، مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق ، فيما ستهم رياح رملية محلية الجنوب-الشرقي وجنوب البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب-الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي المناطق .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 22 و 28 درجة بالسواحل و المرتفعات ، ما بين 28 و 33 درجة بكل من السايس، شمال المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس، السهول الشمالية والوسطى ، منطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية ، وما بين 33 و 37 درجة بواد ملوية، جنوب المنطقة-الشرقية، سهول تادلة و الرحامنة . وستكون ما بين 37 و 42 د رجة بالجنوب-الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية.

أما البحر ، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال الرباط ، وهائجا إلى محليا قوي الهيجان بالجنوب.

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