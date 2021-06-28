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طقس الإثنين ..الأجواء حارة بكل ربوع المملكة

2021-06-28 / 8:58 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نوعا ما إلى حار بالجنوب-الشرقي و بأقصى جنوب البلاد.

وستتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة بكل من السواحل و السهول الشمالية الو وسطى، منطقة السايس وكذا سواحل البحر الأبيض المتوسط .

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى محليا غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط . في حين ستكون مشمسة على العموم بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية و السواحل الوسطى، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي للبلاد، و من الشمال و أحيانا من الغرب بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب-الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية و أقصى جنوب البلاد، و ستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 21 و 27 درجة على السواحل و مرتفعات الأطلس، ما بين 28 و 34 درجة بكل من الريف، السايس، الساحل المتوسطي، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط و والماس، السهول الشمالية و منطقة سوس، ما بين 33 و 38 د رجة بواد ملوية، جنوب المنطقة-الشرقية، داخل منطقة الشياضمة، سهول تادلة، الرحامنة و شمال أقاليمنا الجنوبية، و ستكون ما بين 38 و 44 درجة بالجنوب-الشرقي و جنوب الأقاليم الصحراوية.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج شمال الجرف ، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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