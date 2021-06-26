عطل غريب في الطائرة يؤخر المنتخب التشيكي عن تدريباته قبل مواجهة هولندا
عطل غريب في الطائرة يؤخر المنتخب التشيكي عن تدريباته قبل مواجهة هولندا فرانس برس 26 يونيو 2021 منتخب التشيك المنتخب التيشيكي أثناء وحدة تدريبية استعدادا لمواجهة هولندا في ثمن نهائي كأس أوروبا

عطل غريب في الطائرة يؤخر المنتخب التشيكي عن تدريباته قبل مواجهة هولندا

2021-06-26 / 3:44 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

أعلن المنتخب التشيكي، السبت، أن عيبا في باب الطائرة بسبب سلّم الإجلاء القابل للنفخ، أجبر الفريق على التوقف في طريقه إلى بودابست لخوض المباراة المرتقبة أمام هولندا في ثمن نهائي كأس أوروبا 2020 الأحد.

وسيواجه المنتخب التشيكي الذي تأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعته الرابعة، المنتخب الهولندي الذي تأهل بالعلامة الكاملة كمتصدر للمجموعة الثالثة، على ملعب “بوشكاش أرينا” في المجر، الأحد.

وكان اللاعبون قد استقلوا بالفعل الطائرة السبت، لكنهم اضطروا إلى إخلائها بسبب ذلك الخلل.

وكتب لاعب الوسط أليكس كرال على حسابه في تويتر “لقد اختبرت تأخراً في الرحلات وتأجيلاً، وحتى إلغاء بسبب فيروس كورونا”.

وقال المتحدث باسم المنتخب التشيكي بيتر سيديفي في وقت لاحق إن الرحلة “لم يتم إلغاؤها بسبب انتفاخ سلّم الإجلاء +بالخطأ+ ولكن بسبب مشاكل فنية في باب الطائرة”.

وأضاف سيديفي أن “المنتخب التشيكي سيتوجه إلى بودابست بعد الظهر”.

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