إيطاليا : مصرع مهاجر مغربي في حادثة شغل بنواحي أكويلا
الصورة من موقع الحادث

ايطاليا : مصرع مهاجر مغربي في حادثة شغل بنواحي أكويلا

2021-06-26 / 8:54 صباحًا
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس عبد اللطيف الباز / هبة بريس عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقي مهاجر مغربي حتفه في حادثة شغل بنواحي مدينة ” أكويلا “،، إثر وقوع سيارة من نوع “فاركونيت” عليه أثناء عملية إصلاحها داخل ورشة ميكانيكية.

وعلى إثر الحادثة المميتة وحسب ما أفاد به مصدر لـ هبة بريس باشرت فرق تقنية تابعة للمصالح الصحية والأمنية التحقيق لكشف حيثيات وقوع الحادثة التي أودت بحياة الميكانيكي المغربي رغم تدخل فرق الإنقاذ بكل تشكيلاتها إلا أن المهاجر المغربي كان قد فارق الحياة ساعات قبل ذلك حسب المعاينة الأولية للأطباء.

ووفقا للمصدر ذاته، تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى المحلي لإخضاعها للتشريح الطبي الكفيل، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن وذلك من أجل معرفة أسباب الحقيقية وراء الوفاة بتعليمات من المدعي العام.

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