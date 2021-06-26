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أجواء حارة في توقعات طقس السبت

2021-06-26 / 8:41 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بكل من الجنوب-الشرقي و أقصى جنوب البلاد، وسيكون حارا نسبيا بالسهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوسطى، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية خلال الصباح و الليل. كما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس المتوسط و الهضاب العليا الشرقية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من الشمال على السواحل الجنوبية، و ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي و أحيانا من الغرب على العموم بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 21 و 27 درجة على السواحل و المرتفعات، وما بين 27 و 32 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس و السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وما بين 32 و 37 درجة بمناطق السايس، وسهول تادلة، والرحامنة، وسوس، وجنوب المنطقة الشرقية و الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و 42 درجة بالسفوح الجنوبية -الشرقية و داخل الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 42 و 44 درجة بأقصى كل من الجنوب و الجنوب-الشرقي للبلاد.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، و هادئا إلى قليل الهيجان ما بين رأس سبارطيل و المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية و بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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