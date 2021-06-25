طنجة : احباط محاولة تهريب أقراص مخدرة

هبة بريس ـ طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 6000 قرص طبي مخدر وتوقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مقصورة الشاحنة التي يسوقها عن حجز 6000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العملية الأمنية، وفق البلاغ، في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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