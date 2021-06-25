وباء “كورونا” يرفع عدد المتعاطين للمخدرات حول العالم

هبة بريس ـ الرباط

اظهر تقرير أممي، أمس الخميس، أن 275 مليون شخص تتراوح أعمارهم ما بين 15 و64 عاما تعاطوا المخدرات العام الماضي، وذلك بنسبة تقدر ب 5,5 في المئة من عدد سكان العالم، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد -19 ساهمت بارتفاع عدد المدمنين.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن أكثر من 36 مليون شخص عانوا من اضطرابات جراء تعاطي المخدرات، لافتا إلى أن فيروس كورونا تسبب في زيادة المصاعب الاقتصادية وساهم في ارتفاع عدد المدمنين في العالم.

وذكر أن أكثر من 11 مليون شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن نصفهم مصاب بإلتهاب الكبد الوبائي (سي)، مضيفا أن التوقعات الحالية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات على مستوى العالم سيزيد بنسبة 11 في المئة بحلول عام 2030.

ودعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تثقيف الشباب وحماية الصحة العامة ورفع مستوى الوعي العام للتصدي للمخدرات على النطاق العالمي.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت يوم 26 يونيو يوما عالميا لمكافحة المخدرات.

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