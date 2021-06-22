أزيد من 92 في المائة نسبة نجاح المكفوفين المتمدرسين بالبكالوريا

2021-06-22 / 8:50 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بلغت نسبة نجاح المترشحين المكفوفين المتمدرسين، في امتحان الحصول على شهادة الباكالوريا برسم الدورة العادية 2021، ما نسبته 92,95 في المائة.

وأوضح بلاغ المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب ، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء، أن أعلى معدل كان هو 17,09 حصل عليه التلميذ رضا كريش، من معهد محمد السادس لتربية تعليم المكفوفين بتمارة.

وأكد المصدر ذاته، أن نتائج الباكالوريا تلعب دورا هاما في الدمج، حيث تفتح أفاق المستقبل بالنسبة للناجحين فيها، وخاصة بالنسبة للمعاقين، حيث تؤكد هذه النتائج مدى قدرتهم وإمكاناتهم التعليمية واستيعابهم للبرامج التي تلقوها خلال مسارهم التعليمي، خصوصا المكفوفين وضعاف البصر الذين يتلقون تعليما خاصا داخل المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة.

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