إصابة 40 شخصا في تصادم قطارين شمال مصر

2021-06-22 / 6:30 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قالت وزارة الصحة المصرية إن 40 شخصا أصيبوا جراء تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية شمالي مصر صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة الصحة في بيان رسمي أن الإصابات الناتجة عن الحادث كلها سطحية، ونُقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية قد أعلنت، صباح الثلاثاء، أن جرار قطار انحدر عن طريقه، في محطة الإسكندرية، ليصطدم من الخلف بالعربة الأخيرة لقطار آخر.

وأكد بيان الهيئة أن حركة القطارات لم تتأثر، مشيرا إلى أن الهيئة أوقفت عن العمل قائدي القطارين ومساعدين لهما وعاملين في المحطة وأحالتهم إلى النيابة العامة.

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