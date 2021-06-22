مقاولات مهددة بالإفلاس ..برلماني يطالب بتعزيز الحماية القضائية

هبة بريس ـ الرباط

طالب البرلماني عزيز اللبار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز الحماية القضائية للمقاولات المهددة بالإفلاس جراء جائحة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات قانونية لإيجاد حلول سريعة لتسوية وضعية القروض البنكية للطبقات الهشة.

وأكد النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت امس الاثنين 21 يونيو الجاري، أن فريق الأصالة والمعاصرة لطالما طالب بتعزيز الحماية القضائية لهذه المقاولات .

وسجل البرلماني اعلاه ان مطالب ” البام ” بهذا الخصوص لا تجد اَذان صاغية لدى هذه الحكومة ” مشيرا أن الوتيرة التي تشتغل بها هذه الأخيرة لا تتماشى مع استعجالية بعض القضايا الراهنة، وخصوصاً مع المنشآت والمقاولات المتضررة بشكل كبير، والمتمثلة في المقاهي والمطاعم والمنشاَت السياحية والصناع التقليديين والنقل السياحي والتجار الصغار.

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