قطار يدهس حافلتين ويخلف قتلى وجرحى بمصر

هبة بريس- وكالات

أفادت مصادر طبية في مصر، يوم الاثنين، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 26 آخرون، في حصيلة أولية، على إثر حادث سير، جنوبي القاهرة.

وذكر شهود عيان، أن الحادث نجم عن دهس قطار لحافلتين ركاب مخصصتين لنقل العاملين في أحد مصانع الملابس بمنطقة “كفر العلو” في حلوان حيث هرعت قوات الإنقاذ والإسعاف إلى مكان الحادث، فيما يجري التعامل مع مخلفات الحادث، بحسب مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وتم نقل المصابين وجثامين القتلي الى المستشفيات، فيما يرجح أن تصدر وزارةالنقل بيانا بتفاصيل الحادث.

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