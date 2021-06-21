تزامنا مع امتحانات البكالوريا.. قطع الإنترنت يثير غضب جزائريين

2021-06-21 / 6:18 مساءً
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هبة بريس- وكالات

اشتكى العديد من الجزائريين من غياب خدمة الإنترنت تزامنا مع انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا أمس الأحد.

وجرت العادة أن تقوم السلطات بتعطيل هذه الخدمة على مستوى كل ولايات البلاد في الساعات التي يخضع فيها المترشحون للامتحانات، بهدف التصدي لعمليات الغش أو تسريب مواضيع الاختبارات.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن قرار السلطات بقطع الإنترنت في فترة إجراء الامتحانات اضطر العديد من الجزائريين إلى وقف أعمالهم، بسبب اعتماد أنشطتهم المهنية على هذه الخدمة.

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