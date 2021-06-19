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طقس السبت .. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-06-19 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تهم سحب منخفضة السواحل خلال اليل و الصباح، ونزول قطرات متفرقة رعدية بمرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط، الواجهة المتوسطية، الريف، السايس وشرق المملكة.

وستكون السماء قليلة إلى أحيانا غائمة بالمناطق الشمالية والوسطى. عدا ذلك، سيكون الطقس مستقرا وقليل السحب إلى صافي بباقي جهات المملكة، مع هبوب رياح قوية بالمنطقة الشرقية وبعض المناطق الوسطى للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما بين 14 و21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و 22 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 22 و29 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، السايس، شمال المنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و35 درجة فيما تبقى من المناطق الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والمهدية، وهائجا في باقي المناطق الساحلية ما عدا ما بين رأس سيم وطرفاية سيكون هائجا إلى قوي الهيجان.

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