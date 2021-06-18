ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز مع اقتراب عيد الأضحى

2021-06-18 / 8:49 مساءً
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هية بريس- الرباط

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، اليوم الجمعة، أنه تم، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1442، ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز التي يتم تسمينها للعيد.

وقال مكتب “أونسا” في بلاغ له، اليوم الجمعة، إن الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز، قامت خلال الفترة ما بين 17 أبريل و17 يونيو 2021 بترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز التي يتم تسمينها للعيد.

وأوضح البلاغ أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عهدت للفيدراليتين القيام بعملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى، تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، الذي يسهر على سير عملية الترقيم.

وأضاف البلاغ أنه سيتم ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى بواسطة الحلقة البلاستيكية الصفراء التي تحمل رقما تسلسليا بالإضافة إلى عبارة “عيد الأضحى” ومجسم رأس كبش.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عملية الترقيم تدخل، إلى جانب إجراءات أخرى متخذة من طرف أونسا بدعم من وزارة الفلاحة، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، حيث إن عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة للعيد متواصلة على الصعيد الوطني.

وكانت المصالح البيطرية للمكتب قد قامت بتسجيل أزيد من 240.000 ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز، كما قامت إلى حدود 18 يونيو 2021 بأخذ ما مجموعه 660 عينة من اللحوم و359 عينة من المواد المعدة لتغذية الحيوانات من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية.

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