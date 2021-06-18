بينهم طفلة وامرأة .. مصرع 4 مهاجرين قبالة سواحل “الكناري”

هبة بريس- وكالات

قالت خدمات الطوارئ إنه تم إنقاذ أكثر من 40 مهاجراً بعدما اصطدم قاربهم بساحل جزيرة لانساروتي الصخري في جزر الكناري الإسبانية، بينما وصل قاربان على متنهما أكثر من مئة شخص بسلام إلى جزر أخرى.

وقال ماركوس ليميس من سكان الجزيرة، والذي كان أول من وصل إلى موقع الحادث وأبلغ خدمات الطوارئ، لرويترز إنه بدأ في إخراج الناس من المياه بعد أن أعطى هاتفه لصبي لاستخدامه للإنارة، وأضاف: “ركضت خارجاً من المنزل بطوقي نجاة كنت أحتفظ بهما في المنزل وعندما وصلت إلى هناك كان المشهد جنونياً… رأيت عددا ضخماً من الناس فوق الشعاب المرجانية”.

وأوضحت خدمات الطوارئ بالمنطقة أن 12 شخصاً من المجموعة التي تم إنقاذها، بينهم طفلان ورضيعان، نقلوا إلى المستشفى. ووصل قارب آخر يحمل 58 شخصاً إلى فورتيفنتورا ورسا ثالث على متنه 52 على شاطىء جزيرة إل هييرو الصغيرة.

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