الصورة من الأرشيف

استمرار الزيارات العائلية بكافة المؤسسات السجنية

2021-06-18 / 4:38 مساءً
0
هبة بريس

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،أن الزيارات العائلية لفائدة السجناء، ستستمر بجميع المؤسسات السجنية ، طبقا للشروط المعمول بها .

وأوضحت المندوبية ،في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه ” تقرر الاستمرار في تنظيم الزيارة العائلية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية، وذلك طبقا للشروط المعمول بها، مع منح التسهيلات اللازمة لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وكذا الزوار الأجانب القادمين من خارج المملكة، للاستفادة من زيارة ذويهم من السجناء لأكثر من مرة واحدة ولمدة كافية، مع ضرورة التقيد والالتزام التام بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية”.

وأضاف المصدر أن هذا القرار اتخذ اعتبارا للتحسن المضطرد الذي تعرفه الوضعية الوبائية على مستوى جميع جهات المملكة وخلو المؤسسات السجنية تماما من أية إصابات بـ”كوفيد 19″ في صفوف النزلاء، إلى جانب تزايد عدد المستفيدين من التطعيم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 481 إصابة و8 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 481 إصابة و8 وفيات بكورونا

2021-06-18 / 4:58 مساءً
Photo of النيابة العامة توجه دورية للوكلاء حول “وضعية الاعتقال الاحتياطي”

النيابة العامة توجه دورية للوكلاء حول “وضعية الاعتقال الاحتياطي”

2021-06-18 / 10:54 صباحًا
Photo of 30 يونيو .. آخر أجل للاستفادة من الإعفاء الضريبي المحلي

30 يونيو .. آخر أجل للاستفادة من الإعفاء الضريبي…

2021-06-18 / 9:28 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-06-18 / 9:16 صباحًا
Photo of ترقب لقرار محكمة النقض بشأن إدانة معتقلي “حراك الريف”

ترقب لقرار محكمة النقض بشأن إدانة معتقلي “حراك الريف”

2021-06-17 / 11:13 مساءً
Photo of بنموسى يربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتحديث الجهاز الاداري

بنموسى يربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتحديث الجهاز الاداري

2021-06-17 / 9:20 مساءً
Photo of توقيع اتفاقية لرقمنة الاختبارات التطبيقية لنيل رخصة السياقة(+فيديو)

توقيع اتفاقية لرقمنة الاختبارات التطبيقية لنيل رخصة السياقة(+فيديو)

2021-06-17 / 9:02 مساءً
Photo of مجلس النواب يصادق على ستة مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي واقتصادي

مجلس النواب يصادق على ستة مشاريع قوانين ذات طابع…

2021-06-17 / 8:42 مساءً
Photo of ابتدائية طنجة تؤجل مناقشة ملف صاحب معمل “الفاجعة”

ابتدائية طنجة تؤجل مناقشة ملف صاحب معمل “الفاجعة”

2021-06-17 / 8:29 مساءً
Photo of مجلس عبد النباوي“ يفعل عمل لجنة تكلف بفحص تصاريح ممتلكات القضاة

مجلس عبد النباوي“ يفعل عمل لجنة تكلف بفحص تصاريح…

2021-06-17 / 7:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق