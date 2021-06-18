الجزائر.. إيداع وزير سابق الحبس المؤقت بشبهة التورط في قضية فساد

2021-06-18 / 2:06 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أمر قاضي التحقيق في الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ليلة الخميس- الجمعة، بوضع الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، رهن الحبس المؤقت في سجن القليعة بشبهة التورط في قضايا فساد.

وبحسب موقع”الشروق” الذي أورد الخبر، فإن الوزير طاهر خاوة متهم في قضية فساد يُتابع فيها رجل الأعمال عبد المالك صحراوي، الذي أودع الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق في نفس الغرفة للقطب الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد.

وكانت السلطات القضائية، قد أصدرت في 11 يناير من العام الماضي، قرارا بالمنع من السفر ضد وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة، الذي شغل هذا المنصب خلال الفترة ما بين 2015 و2018.

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