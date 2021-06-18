طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، نزول زخات مطرية مصحوبة محليا برعد فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، السايس، الريف وغرب الواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بكل من شمال ووسط البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية متفرقة محليا، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا على السهول الممتدة من تزنيت إلى طرفاية مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة.

عدا ذلك سيكون الطقس مستقرا وقليل السحب إلى صافي بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية بكل من السفوح الجنوبية الشرقية، جنوب المنطقة الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من الجنوب-الغربي بجنوب المنطقة الشرقية، ومعتدلة القوة من الجنوب أو من الغرب أحيانا بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بجنوب ووسط البلادن وضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الجنوبيةن وما بين 14 و21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و22 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 22 و29 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، السايس، شمال المنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليمنا الجنوبية للمملكة، وما بين 28 و35 درجة فيما تبقى من المناطق الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين العرائش وطرفاية وبباقي السواحل.

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