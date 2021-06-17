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ألمانيا .. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار

2021-06-17 / 2:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، عن مقتل رجل وامرأة إثر إطلاق نار في وسط بلدة إسبيلكامب شمال غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة إن القتلى هم رجل وامرأة، ويبدو أن إطلاق النار وقع في أو أمام منزل في شارع رادنر شتراسه، في مدينة إسبيلكامب، وفقا لما نقلته صحيفة “بيلد” الألمانية.

وذكرت السلطات الأمنية الألمانية أن “الحالة على ما يبدو تتعلق بشخص متهور، وأن الجاني لا يزال هاربا ويحمل سلاحا”.

وتقع مدينة إسبيلكامب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، في ولاية نوردراين ويست فالن الغربية، على بعد نحو 370 كم غرب العاصمة برلين.

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