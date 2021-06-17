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دول الخليج تعلن دعمها الكامل لكافة خطوات المملكة المغربية

2021-06-17 / 9:12 صباحًا
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هبة بريس

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في دورته ال148 ، الأربعاء 16 يونيو بالرياض ، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية .

وأعرب المجلس الوزاري لدول الخليج في بيان عقب اجتماعه ، عن تضامنه ، ودعمه الكامل ، لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية ، للحفاظ على أمن المغرب واستقراره ورخاء الشعب المغربي .

وجدد المجلس التأكيد على دعمه للمملكة المغربية ، وتضامنه معها في الدفاع عن سيادتها ،وحقوقها وسلامة أراضيها ، ومواطنيها ، ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ،ووحدة التراب المغربي .

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