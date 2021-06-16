“لارام” تعلن نفاذ تذاكر السفر من فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا

هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، عن نفاذ تذاكر السفر من 4 دول أوروبية نحو المغرب.

وذكرت الشركة في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع “تويتر”، أن تذاكر السفر من فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا خلال شهر يوليوز القادم قد نفذت.

وقالت الشركة في هذا الصدد : “الرحلات الجوية من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا محجوزة بالكامل في شهر يوليوز..العديد من الرحلات الجوية متاحة للمسافرين القادمين في غشت و شتنبر.”، مشيرة الى أنها تعمل على برمجة رحلات إضافية.

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