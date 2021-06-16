الصورة تعبيرية

آلاف الاعتقالات في حملات أمنية بمراكش وآسفي والصويرة

2021-06-16 / 12:11 مساءً
0
هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية المتواصلة التي تجريها فرق أمنية بمدن مراكش وأسفي والصويرة، خلال الفترة الممتدة من 26 ماي المنصرم إلى 12 يونيو الجاري، عن توقيف 21836 شخصا، من بينهم 17827 شخصا تم ضبطهم متلبسين بأفعال إجرامية، و4009 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة، من بينهم 985 موقوفا تم ضبطهم بمدينتي أسفي والصويرة.

وقد مكّنت هذه العمليات الأمنية من حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، من بينها 106 قطعة من الأسلحة البيضاء و53 كيلوغراما و685 غراما من مخدر الحشيش، و771 قنينة من المشروبات الكحولية وكميات متفاوتة من الأقراص المهلوسة ومخدر الكوكايين، علاوة على 121 هاتف محمول و52 سيارة ودراجات نارية استخدمت أو تحصّلت من ارتكاب أفعال إجرامية.

كما انصبت هذه العمليات الأمنية النوعية على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية، وكذا الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية

وشاركت في هذه العمليات الأمنية مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن مراكش والأمن الإقليمي بأسفي والمنطقة الإقليمية بالصويرة، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي باشرت عملها بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني لمختلف النقط السوداء، وكذا تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني.

وتأتي هذه العمليات الأمنية ضمن الجهود والمساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع قاصر غرقا في نهر “سبو ” نواحي فاس

مصرع قاصر غرقا في نهر “سبو ” نواحي فاس

2021-06-16 / 1:26 مساءً
Photo of توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بميناء “مارينا سمير” بالمضيق

توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بميناء “مارينا سمير” بالمضيق

2021-06-16 / 11:35 صباحًا
Photo of مصرع قاصر غرقا في نهر “سبو ” نواحي فاس

مصرع قاصر غرقا في نهر “سبو ” نواحي فاس

2021-06-15 / 9:11 مساءً
Photo of مصرع عون سلطة في حادثة سير خطيرة بطنجة

مصرع عون سلطة في حادثة سير خطيرة بطنجة

2021-06-15 / 7:21 مساءً
Photo of الناظور.. سيدة تمارس الجنس على إبنها في شريط متداول والأمن يتحرى

الناظور.. سيدة تمارس الجنس على إبنها في شريط متداول…

2021-06-15 / 1:27 مساءً
Photo of جريمة بشعة.. إسباني يطلق الرصاص على مغربي ويرديه قتيلا بمورسيا

جريمة بشعة.. إسباني يطلق الرصاص على مغربي ويرديه قتيلا…

2021-06-15 / 10:37 صباحًا
Photo of ظهروا مدججين بأسلحة.. شريط فيديو يطيح بـ3 أشخاص ضمنهم قاصر بمكناس

ظهروا مدججين بأسلحة.. شريط فيديو يطيح بـ3 أشخاص ضمنهم…

2021-06-14 / 10:19 مساءً
Photo of أمن البيضاء يوقف “محطم” شبابيك الكترونية بنكية

أمن البيضاء يوقف “محطم” شبابيك الكترونية بنكية

2021-06-14 / 10:40 صباحًا
Photo of اندلاع حريق بسوق الجملة بسطات يستنفر السلطات

اندلاع حريق بسوق الجملة بسطات يستنفر السلطات

2021-06-13 / 4:44 مساءً
Photo of القطار ينهي حياة أربعينية بالقصر الكبير

القطار ينهي حياة أربعينية بالقصر الكبير

2021-06-13 / 12:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق