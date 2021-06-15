بنموسى يُغيّب اسبانيا وألمانيا عن عرض تقرير النموذج التنموي الجديد

هبة بريس- الرباط

قدم رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلاصات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أعدته اللجنة، لعدد من السفراء وأعضاء بالسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.

وقال بنموسى أمام السفراء إن المبادرة كانت من الملك محمد السادس، عام 2017، إذ كان قد دعا مختلف القوى الحية الوطنية إلى المشاركة في التفكير لإطلاق نموذج تنموي جديد, حيث بدا لافتا غياب سفيرا ألمانيا وإسبانيا، عن اللقاء الرسمي، وهي الدول التي علقت معها الرباط العلاقات الدبلوماسية حالياً بسبب أزمة تتعلق بمواقف معادية للوحدة الترابية .

وحضر اللقاء سفراء وممثلو الهيئات الدبلوماسية في المغرب من مختلف الدول، وعرف تقديم أهم الخطوط العريضة لتقرير النموذج التنموي الجديد، خاصة ما يهم الانتظارات التي عبر عنها المغاربة خلال اللقاءات التي عقدت مع مختلف الفئات والشرائح قبل صياغة التقرير النهائي.

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