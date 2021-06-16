طقس الاربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل و السهول الشمالية و الوسطى، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مع زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس والسايس والريف والمنطقة الشرقية خلال الزوال. وستكون السماء غائمة جزئيا ابتداءا من المساء بالشمال-الغربي وستكون مرفوقة بزخات رعدية.

كما سيكون الطقس غائما مع نزول زخات مطرية رعدية محليا مهمة خلال النصف الثاني من ليلة الأربعاء إلى الخميس فوق غرب الواجهة المتوسطية والريف، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح أحيانا قوية إلى قوية جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي للبلاد. كما ستهم زوابع رملية الجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، ومابين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 15 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 20 و26 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 25 و30 درجة بسهول المحيط الأطلسي وبمنطقة طنجة، وما بين 31 و37 درجة بكل من السايس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وتادلة والرحامنة وتانسيفت ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 38 و44 درجة بالجنوب الشرقي و بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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