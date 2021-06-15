نقابة تستنكر اعتداء “مخزني” على إطار صحي بتطوان

هبة بريس - تطوان

عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن تنديده بما تعرض له “ع.ش” عضو المكتب الإقليمي، وهو مساعد تقني بملحقة المديرية الجهوية للصحة بتطوان من اعتداء لفظي وجسدي من طرف أحد عناصر القوات المساعدة المتواجدة بساحة المندوبية الإقليمية بتطوان.

وذكر المكتب النقابي في بيان له، أنه تم نقل عضو المكتب الإقليمي على اثر تعرضه لاعتداء خلال عمله من قبل عنصر من القهات المساعدة، على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المدني لتلقي العلاجات الضرورية والإستفادة من الفحوصات اللازمة.

وكشف المكتب، أنه قام بمراسلة المفتشية الإقليمية للقوات المساعدة بتطوان حول حيثيات الموضوع، مع عزمه القيام بإجراءات المتابعة القانونية لعنصر القوات المساعدة المعني بالأمر وفق ما ينص عليه القانون والمساطر الإدارية.

كما طالب البيان من قسم طب الشغل بالمندوبية الإقليمية للصحة بتطوان بفتح ملف طبي للمعتدى عليه لمتابعة حالته الصحية والنفسية. ومطالبة المديرية الجهوية للصحة بالتحصين المادي والمعنوي لمقرات العمل التابعة لنفوذها عبر مراسلة المكتب الجهوي للنقابة في ذلك.

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