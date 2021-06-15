بطولة الترياثلون… المنتخب المغربي ينفرد بالرتبة الأولى عربيا وإفريقيا

هبة بريس

حقق المنتخب الوطني المغربي للترياثلون إنجازا كبيرا خلال البطولتين العربية (5 -6 يونيو ) والإفريقية، (12- 13 يونيو )، بمدينة شرم الشيخ المصرية، بحصوله على مجموع 18 ميدالية، منها تسع ذهبية، مكنته من الانفراد بالرتبة الأولى عربيا وإفريقيا.

كما حقق البطل المغربي المهدي الصديق الحلم الأولمبي بعد مشاركته في البطولة الإفريقية، بتأهله للألعاب الاولمبية طوكيو 2020، ليكون بذلك أول مغربي وعربي وأول مغاربي يتأهل للألعاب الأولمبية في الرياضة الثلاثية.

وفي المجموع حصلت العناصر الوطنية في البطولتين، على تسع ميداليات ذهبية، وست فضيات، وثلاث برونزيات.

وحصلت العناصر الوطنية في البطولة العربية على ست ميداليات، منها ثلاث ذهبيات وفضية واحدة ونحاسيتان.

ونالت اللاعبة إسلام بخيبخي ذهبيتين في فئة أقل من 17 سنة، بينما أحرز المهدي صادق ذهبية فئة النخبة لدى الرجال. وأحرزت البطلة غزلان عسو الميدالية الفضية لفئة النخبة.

أما الميداليتان البرونزيتان، فكانتا من نصيب أحمد أمين أوناصر في فئة أقل من 17 سنة ويوسف المتوكل في فئة أقل من 23 سنة.

وفي البطولة الإفريقية انتزعت العناصر الوطنية 12 ميدالية منها ست ذهبيات وخمس فضيات ونحاسية واحدة.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب البطلة إسلام بخيبخي (ذهبيتان) وذهبية واحدة لكل من صهرير محمد وبدر سيوان، وأحرز فريق التناوب ذهبيتينن.

أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب البطلة آية بخيبخي (ميداليتان) ويوسف المتوكل والمهدي الصادق وصهرير محمد، بينما أحرز برونزية هذه المسابقة البطل بدر سيوان.

وتأتي هذه النتيجة المشرفة بحسب بلاغ للجامعة الملكية المغربية للترياثلون “لتؤكد بالملموس الخط التصاعدي للعمل الذي تقوم به الجامعة الملكية والمدير التقني الوطني والإدارة التقنية الوطنية والجمعيات المنضوية والعداؤون بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تحت إشراف وزارة الشبيبة والرياضة”.

وقد كانت هذه البطولة القارية محكا تنافسيا حقيقيا للأبطال المغاربة بعد عدة تربصات مكثفة بالمغرب.

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