الناظور.. سيدة تمارس الجنس على إبنها في شريط متداول والأمن يتحرى

هبة بريس - وجدة

أقدمت سيدة ثلاثينية على ممارسة الجنس مع إبنها القاصر البالغ من العمر حوالي 11 سنة، تحت الإكراه، وذلك بجماعة بني أنصار المتاخمة لمدينة مليلية المغربية المحتلة.

وحسب مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، فان السيدة تعمدت على تصوير مدة الممارسة الجنسية، وإرغام ابنها على توجيه التحايا لأحد الأشخاص.

وحسب مصدر مطلع، فالشخص المعني تربطها علاقة معه مقيم بمليلية السليبة، مشيرة إلى أنها أرسلت له مقطع الفيديو على تطبيق “وتساب” قبل أن يعمد هو الآخر على نشره بالمواقع الإباحية، مقابل منحها مبالغ مالية.

وأثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق “واتساب” استياء كبيرا في صفوف ساكنة مدينة بني أنصار، معربين عن أسفهم لما أقدمت عليه هذه السيدة رفقة إبنها تحت الضغط عليه.

وهذا، تواصل عناصر الشرطة القضائية بمفوضية بني أنصار التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أبحاثها وتحرياتها من أجل الوصول إلى السيدة بعد أن هربت إلى جهة غير معلومة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0