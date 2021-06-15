الحكومة النيجيرية تستعد لبناء خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب

هبة بريس

أعلن المدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC)، يوسف عثمان، أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية تستعد لبناء خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وفي حوار لصحيفة “Nigerian News Direct”، أكد يوسف عثمان أن الحكومة النيجيرية استكملت خطط تجسيد هذا المشروع الكبير.

وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع الكبير تجسد بتوقيع اتفاق بين المغرب ونيجيريا خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بوخاري.

وأضاف أن هذا المشروع الضخم سيمر عبر مسار خط أنبوب الغاز لغرب إفريقيا وستستفيد منه عدة دول في القارة، مشيرا إلى أن بعض هذه الدول تتوفر على حقول للغاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية.

وأضاف: “إذا لم تتمكن تلك الدول من دفع ثمن الغاز، فإنها ستحصل على الكهرباء”.

وشدد المسؤول النيجيري على أن الأمر يتعلق برؤية تنموية جديدة تعتبر ضرورية بالنسبة لإفريقيا، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى، ويجري التصديق على قرار التمويل النهائي. و

أضاف أن نيجيريا ستطلق في ذات السياق المخطط المديري لعشرية الغاز لتعزيز قابلية استمرار هذا المشروع الكبير.

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