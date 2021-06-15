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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-06-15 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة.

وستتشكل مجموعة من السحب المنخفضة على سهول المحيط الأطلسي و على السهول الشمالية والوسطى، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية وذلك خلال الصباح و الليل.

كما سيلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة فوق مرتفعات الريف والأطلس خلال الزوال، وعدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة وقليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة. وستهب الرياح أحيانا قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات، وما بين 25 و 31 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 15و 22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرحج درجات الحرارة العليا ما بين 20 و 26 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 25 و 30 درجة بسهول المحيط الأطلسي وبمنطقة طنجة، وما بين 31 و 37 درجة بكل من السايس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وتادلة والرحامنة وتانسيفت ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 38 و 44 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي المناطق الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.

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