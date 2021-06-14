وزيرتان من أصل مغربي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

2021-06-14 / 2:28 مساءً
0
هبة بريس

ضمت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي منحها الكنيست مساء الأحد الثقة، 9 وزيرات هذه المرة، هن أكبر عدد من النساء في إحدى حكوماتها المتعاقبة، والملفت أن أصول 5 منهن من بلدين عربيين، بواقع 2 من المغرب و3 من العراق.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزيرة المساواة الاجتماعية، العضو بالكنيست عن حزب “هناك مستقبل” الذي يتزعمه يائير لبيد، وهي “ميراف كوهين” المولودة في منتصف 1983 بالقدس المحتلة، لأبوين مغربيين هاجرا إلى إسرائيل، ومتزوجة وهي أم لثلاثة أبناء.

كما في سيرة ميراف كوهين، أنها تخرجت من “الجامعة العبرية” في القدس بماجستير بالاقتصاد وإدارة الأعمال، وفي 2011 تم تعيينها عضوا في المجلس البلدي للقدس.

ومن أصل مغربي أيضا، وزيرة الطاقة “كارين الحرار” المولودة قبل 44 سنة في تل أبيب، لأسرة مغربية انتقلت إلى إسرائيل في الخمسينات، وهي متخرجة بدرجة ماجستير بالقانون من “معهد إدارة الدراسات الأكاديمية” وماجستير ثانية بالحقوق من “كلية واشنطن للقانون” في الجامعة الأمريكية.

أما وزيرة التعليم في الحكومة الجديدة “يفعاط شاشة بيتون” فهي من أب عراقي كان يملك شركة للنقل في بغداد قبل هجرته إلى إسرائيل ووالدتها ممرضة من أصل مغربي.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايدن: الملكة إليزابيث ذكرتني بأمي

بايدن: الملكة إليزابيث ذكرتني بأمي

2021-06-14 / 11:49 صباحًا
Photo of السعودية.. العدد في أماكن سكن الحجاج لن يزيد على 4 أشخاص

السعودية.. العدد في أماكن سكن الحجاج لن يزيد على…

2021-06-14 / 9:41 صباحًا
Photo of بعد “الاسلاميين”.. الحزب الحاكم سابقا بالجزائر يعلن فوزه بالانتخابات

بعد “الاسلاميين”.. الحزب الحاكم سابقا بالجزائر يعلن فوزه بالانتخابات

2021-06-13 / 10:24 مساءً
Photo of رسمياً: بينيت رئيساً للوزراء في إسرائيل خلفاً لبنيامين نتنياهو

رسمياً: بينيت رئيساً للوزراء في إسرائيل خلفاً لبنيامين نتنياهو

2021-06-13 / 8:40 مساءً
Photo of إسلاميو الجزائر يعلنون فوزهم بالانتخابات والجنرالات يسحبون اعتماد “فرانس 24”

إسلاميو الجزائر يعلنون فوزهم بالانتخابات والجنرالات يسحبون اعتماد “فرانس…

2021-06-13 / 6:39 مساءً
Photo of مصرع رجل وطفلين في اطلاق نار بايطاليا

مصرع رجل وطفلين في اطلاق نار بايطاليا

2021-06-13 / 5:17 مساءً
Photo of محاولات الانتحار ارتفعت بين المراهقات أثناء الجائحة بالولايات المتحدة الأمريكية

محاولات الانتحار ارتفعت بين المراهقات أثناء الجائحة بالولايات المتحدة…

2021-06-13 / 3:57 مساءً
Photo of قمة مجموعة السبع تنتقد الصين وتدعو لمواصلة التحقيق في منشأ كورونا

قمة مجموعة السبع تنتقد الصين وتدعو لمواصلة التحقيق في…

2021-06-13 / 1:02 مساءً
Photo of تغريم رئيس البرازيل بسبب الكمامة

تغريم رئيس البرازيل بسبب الكمامة

2021-06-13 / 11:06 صباحًا
Photo of أشبه بالخيال.. صياد يروي تجربته بعد أن ابتلعه حوت لمدة 40 ثانية

أشبه بالخيال.. صياد يروي تجربته بعد أن ابتلعه حوت…

2021-06-13 / 9:29 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق