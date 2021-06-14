طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة.

ومن المتوقع تشكل مجموعة من السحب المنخفضة على سهول المحيط الأطلسي و على الواجهة المتوسطية، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات من الأمطار الخفيفة محليا و ذلك خلال الصباح و الليل.

كما سيلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة فوق كل من الريف والأطلس المتوسط والسايس، عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة وقليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة. هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بكل من الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية و جنوب البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي جنوب البلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد و من الشمال أو الغرب أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات، وما بين 25 و 31 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 15و 22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرحج درجات الحرارة العليا ما بين 20 و 26 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 25 و 30 درجة بسهول المحيط الأطلسي وبمنطقة طنجة، وما بين 31 و 37 درجة بكل من السايس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وتادلة والرحامنة وتانسيفت ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 38 و 44 درجة الجنوب الشرقي وبباقي المناطق الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح تدريجيا قليل الهيجان في السواحل الأطلسية شمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى قوي الهيجان أحيانا بالجنوب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0