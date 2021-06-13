ناصر كمال : المغرب شريك أساسي ونشط للغاية في الاتحاد من أجل المتوسط

هبة بريس- وكالات

قال الأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط ، ناصر كامل ، في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء ، إن المغرب شريك رئيسي ونشط للغاية في الاتحاد من أجل المتوسط.

واضاف ناصر كمال قائلا “المغرب شريك رئيسي ونشط للغاية ، ليس فقط داخل الاتحاد من أجل المتوسط ​​ولكن أيضًا داخل المنظمات الإقليمية المهمة الأخرى مثل منتدى الأنهار والبحر المتوسط ​​5 + 5″ ،لافتا الى أن المغرب بلد نموذجي في طريقة وجوده ، فاعل في علاقاته الدولية.

وأردف ناصر كمال قائلا :” يمكننا الاستشهاد بالعديد من الأمثلة: فهي أول دولة شريكة على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ​​في برنامج البحث الأوروبي “Horizon 2020” ، وكذلك الدولة الشريكة الأولى على المستوى الأفريقي لبرنامج Erasmus الأوروبي “، كما أشار ناصر كمال ​​إلى أنه منذ عام 2015 ، تم تنظيم ما يقرب من 10000 من تنقل الطلاب والمعلمين في برنامج Erasmus + بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، في مجموعة واسعة من التخصصات ودورات دراسية مختلفة.

وقال ناصر كامل: “ينعكس هذا أيضًا في حضور المغرب القوي في كل ما يفعله الاتحاد من أجل المتوسط”.

وأشار إلى أن بعض المشاريع التي يتعاون فيها المغرب لتحسين منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​تشمل ترميم وحماية البيئة ، وترميم الغابات ، وتطوير المدن الذكية ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تسعى إلى تحسين فرص توظيف الشباب والمهارات.

وبحسب ناصر كامل ، “أكثر من 70٪ من مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط ​​هي في شراكة مع المغرب بشكل أو بآخر”.

وفي إشارة إلى الدراسة الخاصة بالتكامل الإقليمي التي أجراها الاتحاد من أجل المتوسط ​​مؤخرًا ، شدد على أن توزيع السوق البينية يتركز على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن “الاتحاد الأوروبي مسؤول عن أكثر من 95٪ من صادرات البضائع الداخلية و 93٪ من الصادرات الخارجية” ، مشيرًا مع ذلك إلى أن “منطقة شمال إفريقيا الفرعية هي رابع أكبر شريك رئيسي لتصدير السلع ، ولا سيما بسبب لأهمية قطاع التصنيع المتنامي في المغرب ”.

وردا على سؤال حول رؤية الاتحاد من أجل المتوسط ​​للمساهمة في تسوية مشكلة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط ​​، أشار السيد كامل إلى أن هذا السؤال “يجب معالجته في شكلين: إلحاح الوضع والمأساة الإنسانية ومع مرور الوقت. المشاكل التي تدفع هؤلاء الناس إلى المغادرة “.

“هناك العديد من الأسباب الجذرية: تغير المناخ ، ونقص فرص العمل للشباب ، والفئات السكانية الضعيفة ، وما إلى ذلك. هذه هي الأسباب التي يتصدى لها الاتحاد من أجل المتوسط ​​من خلال الحوار السياسي والمشاريع الإقليمية.

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