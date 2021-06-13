ناصر كمال : المغرب شريك أساسي ونشط للغاية في الاتحاد من أجل المتوسط
قال الأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط ، ناصر كامل ، في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء ، إن المغرب شريك رئيسي ونشط للغاية في الاتحاد من أجل المتوسط.
واضاف ناصر كمال قائلا “المغرب شريك رئيسي ونشط للغاية ، ليس فقط داخل الاتحاد من أجل المتوسط ولكن أيضًا داخل المنظمات الإقليمية المهمة الأخرى مثل منتدى الأنهار والبحر المتوسط 5 + 5″ ،لافتا الى أن المغرب بلد نموذجي في طريقة وجوده ، فاعل في علاقاته الدولية.
وأردف ناصر كمال قائلا :” يمكننا الاستشهاد بالعديد من الأمثلة: فهي أول دولة شريكة على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط في برنامج البحث الأوروبي “Horizon 2020” ، وكذلك الدولة الشريكة الأولى على المستوى الأفريقي لبرنامج Erasmus الأوروبي “، كما أشار ناصر كمال إلى أنه منذ عام 2015 ، تم تنظيم ما يقرب من 10000 من تنقل الطلاب والمعلمين في برنامج Erasmus + بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، في مجموعة واسعة من التخصصات ودورات دراسية مختلفة.
وقال ناصر كامل: “ينعكس هذا أيضًا في حضور المغرب القوي في كل ما يفعله الاتحاد من أجل المتوسط”.
وأشار إلى أن بعض المشاريع التي يتعاون فيها المغرب لتحسين منطقة البحر الأبيض المتوسط تشمل ترميم وحماية البيئة ، وترميم الغابات ، وتطوير المدن الذكية ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تسعى إلى تحسين فرص توظيف الشباب والمهارات.
وبحسب ناصر كامل ، “أكثر من 70٪ من مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط هي في شراكة مع المغرب بشكل أو بآخر”.
وفي إشارة إلى الدراسة الخاصة بالتكامل الإقليمي التي أجراها الاتحاد من أجل المتوسط مؤخرًا ، شدد على أن توزيع السوق البينية يتركز على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أن “الاتحاد الأوروبي مسؤول عن أكثر من 95٪ من صادرات البضائع الداخلية و 93٪ من الصادرات الخارجية” ، مشيرًا مع ذلك إلى أن “منطقة شمال إفريقيا الفرعية هي رابع أكبر شريك رئيسي لتصدير السلع ، ولا سيما بسبب لأهمية قطاع التصنيع المتنامي في المغرب ”.
وردا على سؤال حول رؤية الاتحاد من أجل المتوسط للمساهمة في تسوية مشكلة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط ، أشار السيد كامل إلى أن هذا السؤال “يجب معالجته في شكلين: إلحاح الوضع والمأساة الإنسانية ومع مرور الوقت. المشاكل التي تدفع هؤلاء الناس إلى المغادرة “.
“هناك العديد من الأسباب الجذرية: تغير المناخ ، ونقص فرص العمل للشباب ، والفئات السكانية الضعيفة ، وما إلى ذلك. هذه هي الأسباب التي يتصدى لها الاتحاد من أجل المتوسط من خلال الحوار السياسي والمشاريع الإقليمية.