إحباط عملية تهريب طنين و490 كلغ من مخدر الشيرا ضواحي المحمدية

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الجمعة، قرب مدينة المحمدية ،من إحباط عملية لتهريب طنين و490 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف سائق الشاحنة بالقرب من مدينة المحمدية عندما كان يحاول تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا بين مدينتي طنجة وأكادير، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش المنجزة داخل الشاحنة أسفرت عن حجز طنين و490 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت ملفوفة ومعبأة بشكل دقيق ضمن تجويفات صناديق ومكعبات خشبية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه، البالغ من العمر 59 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، مسجلا أن الأبحاث والتحريات لازالت جارية لتوقيف باقي المتورطين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وخلص البلاغ إلى أن إجهاض تهريب هذه الشحنة من المخدرات، يأتي في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة ظاهرة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6