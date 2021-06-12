الملك ب”بوتين”: حريصون على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في هذه البرقية “يسعدني وفيدرالية روسيا تحتفي بعيدها الوطني، أن أبعث إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات للشعب الروسي باطراد التقدم والرخاء”.

وأضاف جلالة الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين بلدينا، والسعي سويا إلى الدفع بوتيرة تعاوننا الثنائي بما يجسد ويقوي الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وفيدرالية روسيا، ويسهم في خدمة المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

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