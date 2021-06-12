طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

يرتقب أن يبقى الطقس، اليوم السبت 12 يونيو الجاري، حارا بالجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وحارا نسبيا داخل البلاد، حسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى. كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة بكل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والسفوح الشرقية والريف وشرق الواجهة المتوسطية مع نزول قطرات مطرية أو زخات و رعد محلي.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة. وستهم زوابع رملية محلية الجنوب-الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب -الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ،فيما ستكون شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 25 و30 درجة بالجنوب-الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و26 درجة بالمرتفعات والسواحل وأقصى جنوب المنطقة الشرقية، وما بين 26 و32 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية، وما بين 32 و38 درجة بالسايس وأودية ملوية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 40 و44 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان ليصبح قليل الهيجان إلى هائج بعد الزوال بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وبالسواحل الأطلسية الشمالية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0