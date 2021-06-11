لخطوط الملكية المغربية تبرمج 315 رحلة أسبوعية لنقل مغاربة العالم
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الخطوط الملكية المغربية تبرمج 315 رحلة أسبوعية لنقل مغاربة العالم

2021-06-11 / 10:04 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

كشفت الخطوط الملكية المغربية أنها ستبرمج حوالي 315 رحلة أسبوعية تربط بين المغرب، وخمس بلدان رئيسية، ما بين 15 يونيو، و15 شتنبر 2021 حيث يتمركز مغاربة العالم ( فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة).

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها “تقترح عرضا يناهز 2.5 مليون مقعد، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الجاري، إلى 15 شتنبر 2021”.

وأوضحت أن “هذا العرض الخاص بصيف 2021 يمثل72 في المائة من العرض المُنجز خلال الفترة ذاتها برسم 2019”, وتقترح شركة الخطوط الملكية المغربية، أسبوعيا، 162 رحلة في اتجاه فرنسا، 76 نحو إسبانيا، و35 نحو إيطاليا

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