الناظور ..إتلاف وإحراق كميات مهمة من المخدرات بمختلف أنواعها

هبة بريس : وجدة

جرت زوال اليوم الخميس 10 يونيو الجاري، بمطرح النفايات الإقليمي الكائن بجماعة أولاد ستوت قرب مدينة زايو التابعة ترابيا لإقليم الناظور، عملية إتلاف كميات مهمة من مختلف أنواع المخدرات بمختلف أنواعها، والمحجوزة من طرف مختلف المصالح الأمنية بإقليمي الناظور الدريوش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبحضور لجنة أمنية مكونة من ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، إدارة الجمارك، الدرك الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، السلطات المحلية وممثل وزارة الصحة.

حيث تم إتلاف وحرق ما قدره 16 طن و297 كيلوغرام، منها 16 طن و264 كيلوغرام من الحشيش، و26 كيلوغرام من الكيف، و43 كلغ من الطابا، و 315 غرام من الكوكايين و6,5 غرام من الهيروين، بالإضافة لأزيد من 680 قرص من القرقوبي، حيث بلغت قيمتها المالية أزيد من 16.2 مليار سنتيم، جرى حجزها من طرف مختلف المصالح الأمنية بإقليمي الناظور والدريوش، داخل مدة زمنية قدرت بشهر واحد، وذلك من 10 ماي المنصرم، إلى 10 يونيو الجاري.

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