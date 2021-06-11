بوريطة: علاقاتنا مع ليبيا تاريخية ودعم الرباط لها “غير محدود”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، على أن علاقات المملكة مع ليبيا تاريخية، مشددا على دعم الرباط غير المحدود وغير المشروط لهذا البلد.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة بالرباط، ذكر بوريطة أن المغرب ليست له أجندة في البلاد سوى عودة السلم والأمان.

وأضاف بوريطة، أن ليبيا تمر بمرحلة دقيقة جدا، مشيرا إلى تفائله بشأن سير البلاد في الاتجاه الصحيح، ومشددا على أن الليبيين قادرون على تحقيق الاستقرار لبلدهم.

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