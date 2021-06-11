الناظور.. اختناق حوالي 56 شخصا جراء تسرب مادة غازية داخل معمل
هبة بريس - وجدة
أدى تسرب مادة غازية صباح اليوم الجمعة 11 يناير الجاري بمعمل الكرامة لتدوير الألياف للملابس المستعملة ببني أنصار التابعة ترابيا لإقليم الناظور في اختناق العشرات من العمال و العاملات .
و حسب مصدر مطلع، فإن إحدى العاملات تسببت في التسرب من احدى عبوات الغاز عن طريق الخطأ مما نتج الى انتشاره و اصابة عشرات العاملين.
وفور علمها بالخبر، سارعت سيارات الوقاية المدنية و الهلال الاحمر بنقل حوالي 56 مصابا من المعمل للمستشفى الحسني حيث يخضعون للعلاج .
و أشار نفس المصدر، ان معظم حالات الاختناق المسجلة غير خطيرة.
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