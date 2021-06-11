هيئة سوق الرساميل تعبئ مواردها المالية لإنعاش الاقتصاد الوطني

2021-06-11 / 12:25 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفصحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن مخططها الرامي لتعبئة موارد مالية مهمة قصد إنعاش الاقتصاد الوطني و ذلك ضمن مخطط استراتيجي سيهم الثلاث سنوات القادمة.

هذا المخطط الذي أعلنته هيئة سوق الرساميل المغربية سيتضمن وفق ما أكدت نزهة حيات رئيسة الهيئة مجموعة من التدابير و الإجراءات للمساهمة في انتعاش الاقتصاد ببلادنا خاصة بعد تداعيات الجائحة.

و أوضحت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا المخطط سيراعي كل التحديات التي تواجهها بلادنا و في مقدمتها جائحة كورونا، و أن هذا المخطط يروم تقوية الاقتصاد الوطني و جعله تنافسيا بشكل كبير.

و أوضحت حيات للصحافة في ندوة رقمية أن هذا المخطط سيرتكز على أربعة مقومات أساسية تهم تيسير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل وتبني إطار تنظيمي يتلاءم وضروريات الابتكار.

كما سيركز المخطط الاستراتيجي لهيئة سوق الرساميل على تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الادخار و كذلك تسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي.

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