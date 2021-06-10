توقيع اتفاقية لتنمية الابتكار بين القرض الفلاحي وجامعة محمد السادس

2021-06-11 / 12:12 صباحًا
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هبة بريس ـ اقتصاد

وقعت كل من مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية يوم الأربعاء 9 يونيو اتفاقيتي شراكة لتنمية الابتكار وريادة الأعمال بالمغرب:


– تتعلق هذه الاتفاقية الخاصة، بسبل التعاون بين القرض الفلاحي للمغرب وبرنامج ” P Curiosity Lab ” التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمتخصص في مواكبة ريادة الأعمال.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية شراكات القرض الفلاحي للمغرب مع منظومة الابتكار، وتهدف إلى وضع برنامج للابتكار المفتوح من خلال اطلاق حلول مشتركة مع جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، يكون لها وقع ملموس على العديد من المجالات، خاصة الخدمات المالية، الشمول المالي، الفلاحة، العالم القروي، ريادة الأعمال لدى الشباب…

من جانبها، أطلقت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية عدة برامج لمواكبة منظومة ريادة الأعمال على الصعيدين الوطني والقاري، وذلك في سياق سعيها للتموقع كملتقى افريقي للابتكار يرتكز على ثلاث دعامات: البحث العلمي والتكوين وريادة الأعمال. و قد استفاد، إلى حدود اليوم، أزيد من 200حامل مشروع ومقاولة ناشئة من الحضانة في المركز الجامعي للمقاولات الناشئة في بنجرير، المسمى « StartGate »، حيث تمت مواكبتهم في إطار مختلف البرامج إلى غاية أخذ مساهمات بالنسبة للمشاريع الأكثر نضجا.

ويلتزم الطرفان برسم هاتين الاتفاقيتين بدعم خلق وبناء وتطويروتنفيذ مشاريع خالقة لفرص الشغل مساهمين بذلك في تعزيز تنمية الابتكار وريادة الأعمال بالمغرب.

وباعتباره الشريك الأول للعالم القروي، ينخرط القرض الفلاحي للمغرب، بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي ومواكبة الانتقال الأخضر يُعَد فاعلا رئيسيا فيما يتعلق بالنقاشات حول الحلول المبتكرة التي لها وقع على العالم الفلاحي والقروي، والتي يعمل باستمرار من أجل تفعيلها.

وتأتي هذه الاتفاقيات لتعزيز الآلية الواسعة النطاق التي اعتمدها البنك لمواكبة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 ودعم انبثاق طبقة وسطى قروية وتنمية ريادة الأعمال لدى الشباب.

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