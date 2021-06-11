طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يبقى الطقس حارا بداخل الأقاليم الجنوبية وسوس والجنوب الشرقي والسهول الداخلية الوسطى.

كما ستتكون سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي ، وجنوب شرق المملكة مع احتمال نزول زخات رعدية .

وستكون الأجواء أحيانا غائمة بالجنوب ومستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة .

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بغرب المملكة وضعيفة متقلبة في باقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و 18 درجة بالمرتفعات، ما بين 17 و20 درجة بالسواحل ، ما بين 20 و26 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي ،وغرب الأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 25 و 32 درجة شرق الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 23 و 32 درجة بمرتفعات الأطلس والسواحل، ما بين 33 و 36 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية، ما بين 35 و41 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، السهول الداخلية الوسطى، السفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 40 و 44 درجة بالجنوب الشرقي، داخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة ومهدية ،وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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