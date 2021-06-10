البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في مجال مكافحة الهجرة السرية

هبة بريس - الرباط

أشاد البرلمان العربي اليوم الخميس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة تجاه أوروبا.

وأوضح البرلمان العربي في بيان أن هذه الجهود أسهمت في تراجع معدلات هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الإحصاءات تشير إلى أن المملكة المغربية أجهضت في السنوات الثلاث الأخيرة ١٤٠٠٠ محاولة للهجرة غير القانونية، وفككت ٨٠٠٠ خلية لعصابات التهريب، وأفشلت ٨٠ محاولة لاختراق الحدود، وتبادلت مع السلطات الأمنية الإسبانية أكثر من٩٠٠٠ معلومة أمنية لضبط الحدود المشتركة.

وشدد على أن الوقائع أثبتت أن المغرب يضطلع بدوره كاملا في مكافحة الإرهاب و الهجرة غير القانونية، و الاتجار في البشر، “وفاءا منه لمبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي، ومحيطه الإقليمي”.

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