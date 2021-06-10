مخدرات محجوزة
صورة تعبيرية - مخدرات محجوزة

الحسيمة.. إيقاف شخص وإحباط تهريب أزيد من طن من مخدر الشيرا

2021-06-10 / 11:54 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و216 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية بضواحي منطقة “سيدي عابد” الساحلية بالحسيمة، حيث مكنت من حجز 35 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها طنا و216 كيلوغراما، قبل أن تسفر العمليات الأمنية المنجزة بعين المكان عن إيقاف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا إيقاف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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