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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

2021-06-10 / 9:12 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس 10 يونيو، أن يبقى الطقس حارا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس مع نزول زخات رعدية شمال الأقاليم الجنوبية، الأطلس، والجنوب الشرقي.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 13 و 18 درجة بالمرتفعات، ما بين 19 و 26 درجة بكل من المناطق الشمالية، الشرقية، الوسطى ،والجنوب الشرقي ، وغرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 25 و 31 درجة شرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 24 و32 درجة بمرتفعات الأطلس والسواحل، ما بين 33 و 38 درجة بالمنطقة الشرقية، ما بين 36 و42 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السفوح الجنوبية الشرقية، وغرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 42 و 46 درجة بالجنوب الشرقي وداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى محليا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الجنوبية.

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