عضو بالبرلمان الأوروبي يتهم إسبانيا بمحاولة زعزعة استقرار المغرب

هبة بريس ـ الرباط

قال tomáš zdechovský وهو عضو بالبرلمان الأوربي ان إسبانيا تحاول زعزعة استقرار المملكة المغربية، والزج بالاتحاد الأوربي لتغطية أخطائها ضد المغرب.

وغرد الاخير على حسابه الرسمي بتويتر قائلا “مدريد تبدل قصارى جهدها لزعزعة استقرار الدولة الوحيدة المستقرة والهادئة في المنطقة”

وأكد zdechovský حكومة سانشيز أن “قامت بالضغط بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب”، معتبرا أنه (سانشيز) يسعى من خلال هذا القرار، فقط لإخفاء أخطائه المتتالية، وإشراك الاتحاد الأوروبي في هذا المسار الخطير”.

واتهم وزير الخارجية ناصر بوريطة، الأربعاء، إسبانيا “بالهروب إلى الأمام” عبر محاولة إقحام الاتحاد الأوروبي في الأزمة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الذي يجري زيارة إلى الرباط تستغرق يوما واحدا.

وتشهد العلاقة بين الرباط ومدريد أزمة على خلفية استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم “البوليساريو”، من أجل العلاج من فيروس كورونا بـ”هوية مزيفة”، بين 21 أبريل الماضي وأول يونيو الجاري.

كما تصعدت الأزمة عقب تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 ماي الماضي، من المغرب إلى مدينة سبتة الأمر الذي أثار غضب مدريد.

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